В Казани двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-02T13:43:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В службу "112" во вторник, 2 апреля, позвонили медики, которые рассказали, что в частном доме на улице Зирекле в Советском районе столицы Татарстана из-за отравления, предположительно, угарным газом пострадали шесть человек - 48-летний мужчина, его 41-летняя супруга, 15-летний мальчик и три девочки в возрасте 12-ти, шести и четырех лет. Взрослых в состоянии средней степени тяжести и старшего мальчика увезли в БСМП, трех младших девочек - в ДРКБ.

Во время осмотра места происшествия сотрудниками МЧС Татарстана появилось предположение, что несчастный случай произошел из-за неисправность дымохода двухконтурного газового котла.

ИСТОЧНИК KP.RU