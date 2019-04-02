В Казани двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом
В службу "112" во вторник, 2 апреля, позвонили медики, которые рассказали, что в частном доме на улице Зирекле в Советском районе столицы Татарстана из-за отравления, предположительно, угарным газом пострадали шесть человек - 48-летний мужчина, его 41-летняя супруга, 15-летний мальчик и три девочки в возрасте 12-ти, шести и четырех лет. Взрослых в состоянии средней степени тяжести и старшего мальчика увезли в БСМП, трех младших девочек - в ДРКБ.
Во время осмотра места происшествия сотрудниками МЧС Татарстана появилось предположение, что несчастный случай произошел из-за неисправность дымохода двухконтурного газового котла.
ИСТОЧНИК KP.RU
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