2019-04-02T13:43:00+03:00
Происшествия

В Казани двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом

ЧП произошло 2 апреля в Советском районе
Лика ИСАЕВА
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Семья отравилась, предположительно, угарным газомСемья отравилась, предположительно, угарным газомФото: Из материалов пресс-службы
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В службу "112" во вторник, 2 апреля, позвонили медики, которые рассказали, что в частном доме на улице Зирекле в Советском районе столицы Татарстана из-за отравления, предположительно, угарным газом пострадали шесть человек - 48-летний мужчина, его 41-летняя супруга, 15-летний мальчик и три девочки в возрасте 12-ти, шести и четырех лет. Взрослых в состоянии средней степени тяжести и старшего мальчика увезли в БСМП, трех младших девочек - в ДРКБ.

Во время осмотра места происшествия сотрудниками МЧС Татарстана появилось предположение, что несчастный случай произошел из-за неисправность дымохода двухконтурного газового котла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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