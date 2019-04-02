2019-04-02T14:20:37+03:00
Экономика

В Чувашии на строительство четырех котельных выделят порядка 240 миллионов рублей

Три из них появятся в Шумерле и одна – в Козловке
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.cоmФото: pixabay.cоm
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Стало известно, что в Чувашии из бюджета республики выделят порядка 240 миллионов рублей на строительство четырех котельных. Три из них появятся в Шумерле и одна – в Козловке. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Минстрой республики.

Согласно техническому заданию, в Шумерле одна котельная за 68,6 миллионов рублей расположится на улице Чайковского, вторая – за 49 миллионов - на Школьном переулке, а третья – за 55,5 миллионов - на улице Карла Маркса. В Козловке котельную за 66,6 миллионов рублей построят на улице Лобачевского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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