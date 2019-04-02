В этом году в Татарстане отремонтируют 933 многоквартирных дома

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-02T13:52:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в программу капремонта многоквартирных домов Татарстана вошли 933 здания в 42 муниципальных образованиях. В 104 домах заменят 355 лифтов на общую сумму 700 миллионов рублей. Ремонтные работы собираются закончить не позднее конца октября.

В Казани же в этом году планируют обновить 234 дома на сумму 1,8 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

На сегодняшний день долгосрочная программа капремонта жилфонда в республике рассчитанная до 2043 года. В нее включили 16 тысяч 577 домов. При этом изменения в программу вносятся минимум 1 раз в год.

ИСТОЧНИК KP.RU