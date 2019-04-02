В этом году в Татарстане отремонтируют 933 многоквартирных дома
Они находятся в 42 муниципальных образованиях
Ремонтные работы собираются закончить не позднее конца октября.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:
В 2019 году в программу капремонта многоквартирных домов Татарстана вошли 933 здания в 42 муниципальных образованиях. В 104 домах заменят 355 лифтов на общую сумму 700 миллионов рублей. Ремонтные работы собираются закончить не позднее конца октября.
В Казани же в этом году планируют обновить 234 дома на сумму 1,8 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.
На сегодняшний день долгосрочная программа капремонта жилфонда в республике рассчитанная до 2043 года. В нее включили 16 тысяч 577 домов. При этом изменения в программу вносятся минимум 1 раз в год.
ИСТОЧНИК KP.RU