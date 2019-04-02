2019-04-02T14:35:08+03:00
Общество

«Сердце актера остановилось незадолго до выхода на сцену»: скончался народный артист Марий Эл Виктор Гришин

Большая часть его артистической жизни была связана с Академическим русским театром драмы имени Константинова
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба академического русского театра драмы имени КонстантиноваФото: пресс-служба академического русского театра драмы имени Константинова
Изменить размер текста:

31 марта, в Академическом русском театре драмы имени Константинова труппа должна была сыграть спектакль «Корсиканка». Однако за несколько часов до его начала, в театр пришла ужасная новость: исполнитель роли Губернатора, народный артист Марий Эл Виктор Гришин скончался. На 77 году жизни у актера остановилось сердце.

- Виктор Семенович всегда был чутким и отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь. Он неоднократно избирался в состав художественного совета театра, профсоюзного комитета, несколько лет подряд был председателем профсоюзного комитета. Накопленным за долгие годы работы в театре сценическим опытом он охотно делился с молодым поколением, - сообщает пресс-служба театра драмы имени Константинова, которому Гришин отдал большую часть свой артистической жизни.

Известно, что впервые на сцену драмтеатра в Йошкар-Оле Гришин вышел в марте 1974. В начале 1980-х он несколько лет проработал в театрах Алма-Аты и Котласа, но в апреле 1984 года вернулся театр имени Константинова, и с тех пор уже не покидал его.

- Светлая память о замечательном артисте, о настоящем Волшебнике сцены, навсегда останется в нашей памяти, - отмечает пресс-служба тьеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл бездомный мужчина погиб под колесами поезда
В Татарстане парень и девушка вызвали в сауну проститутку, а та их обокрала
ВТБ увеличил выдачи ипотеки на 60%
Сити-менеджер Чебоксар поручил главам районов заняться брошенными в городе машинами
В Казани прогнозируют резкое ухудшение погоды
В Чувашии на строительство четырех котельных выделят порядка 240 миллионов рублей
В этом году в Татарстане отремонтируют 933 многоквартирных дома
В Казани двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом
Челнинец потребовал туркомпанию возместить 765 тысяч рублей за испорченный отдых в Дубае
В Чувашии мужчину за сексуальные игры с 5-летней девочкой посадили на 12 лет
Чебоксарец угрожал взорвать пятиэтажку вместе с жильцами
Ради продолжения Московского проспекта в Набережных Челнах изымут 31 участок
Госавтоинспекция Казани разыскивает водителя, который сбил 55-летнего мужчину и скрылся
В Ульяновске мужчина умер прямо в бассейне
3 апреля в четырех районах Казани отключат электричество
Казанцев испугали сирена, прозвучавшая над городом
В Чувашии неплательщика алиментов выдало его нервное поведение на остановке
В Йошкар-Оле мужчина сломал нос сотруднице полиции