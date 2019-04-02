«Сердце актера остановилось незадолго до выхода на сцену»: скончался народный артист Марий Эл Виктор Гришин

СЕГОДНЯ 14:35 2019-04-02T14:35:08+03:00

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31 марта, в Академическом русском театре драмы имени Константинова труппа должна была сыграть спектакль «Корсиканка». Однако за несколько часов до его начала, в театр пришла ужасная новость: исполнитель роли Губернатора, народный артист Марий Эл Виктор Гришин скончался. На 77 году жизни у актера остановилось сердце.

- Виктор Семенович всегда был чутким и отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь. Он неоднократно избирался в состав художественного совета театра, профсоюзного комитета, несколько лет подряд был председателем профсоюзного комитета. Накопленным за долгие годы работы в театре сценическим опытом он охотно делился с молодым поколением, - сообщает пресс-служба театра драмы имени Константинова, которому Гришин отдал большую часть свой артистической жизни.

Известно, что впервые на сцену драмтеатра в Йошкар-Оле Гришин вышел в марте 1974. В начале 1980-х он несколько лет проработал в театрах Алма-Аты и Котласа, но в апреле 1984 года вернулся театр имени Константинова, и с тех пор уже не покидал его.

- Светлая память о замечательном артисте, о настоящем Волшебнике сцены, навсегда останется в нашей памяти, - отмечает пресс-служба тьеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU