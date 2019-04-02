2019-04-02T13:18:59+03:00
Общество

Челнинец потребовал туркомпанию возместить 765 тысяч рублей за испорченный отдых в Дубае

В сумму входит и возмещение причиненного морального вреда
Наиля ГАЛИМОВА
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Отель находится рядом с достопримечательностями города.Отель находится рядом с достопримечательностями города.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Житель Набережных Челнов обратился в суд с иском на туристическую компанию, у которой он приобрел путевку в Дубай. Причем, за немаленькую сумму – неделя отдыха с 31 октября по 6 ноября прошлого года обошлась мужчине 329 тысяч рублей.

Причиной иска стало то, что рядом с пятизвездочным отелем, расположившемся недалеко от достопримечательностей города, велась стройка. Из-за этого отдых челнинца был испорчен: шумно, летит строительная пыль, невозможно спать и открывать окно.

Туристическая компания вопрос клиента не решила, лишь предложила на четвертый день отдыха переселиться в другой отель за свой счет. Мужчина так и сделал, заплатив за проживание еще 113 656 рублей.

Вернувшемуся из отпуска истцу, после направленной претензии, компания возместила 46 757 рублей. Но клиент через суд попросил взыскать стоимость тура, убытки, неустойку в размере 190031 рубль, штраф, компенсацию морального вреда в размере 150000 рублей и расходы на юридические услуги в размере 30000 рублей.

В суде подчеркнули, что по закону, туроператор обязан нести ответственность за ненадлежащее оказание услуг. При этом компания должна была проинформировать туриста о том, что у отеля могут вести строительные и инженерные работы. В итоге исковые требования удовлетворили частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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