2019-04-02T12:47:43+03:00
Происшествия

В Чувашии мужчину за сексуальные игры с 5-летней девочкой посадили на 12 лет

Приговор еще не вступил в законную силу
Лика ИСАЕВА
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Злоумышленник напал на пятилетнего ребенка ночьюЗлоумышленник напал на пятилетнего ребенка ночьюФото: Из материалов пресс-службы
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В Чувашии суд вынес обвинительный приговор 43-летнему жителю Канашского района. Он признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении малолетней. Жертвой насильника стала 5-летняя девочка. За нападение на него мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, сообщили в СУ СКР Чувашии.

Во время следствия и суда установлено, что все произошло в ночь с 14 на 15 декабря 2018 года. В ту ночь пьяный злоумышленник находился у себя дома вместе с сожительницей и ее пятилетней дочерью. Воспользовавшись тем, что женщина спала, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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