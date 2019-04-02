Чебоксарец угрожал взорвать пятиэтажку вместе с жильцами

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-02T12:35:53+03:00

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ЧП произошло 29 марта в одном из пятиэтажных домов на улице Магницкого в Чебоксарах. В полицию позвонили местные жители и рассказали, что 32-летний пьяный сосед включил в своей квартире газ, закрыл все двери и окна, и сам исчез. Тем временем газ уже начал просачиваться через щели из его квартиры, и жители дома опасались за свои жизни.

Приехавшим сотрудникам аварийной службы Горгаза пришлось отключить подачу голубого топлива для всего дома, поскольку войти в его квартиру не смогли. Чуть позже сотрудники полиции обеспечили доступ в его жилье. Газ перекрыли уже в этой квартире, вернув его всем остальным.

Самого мужчину, угрожавшего терактом, удалось отыскать только через три дня. Он был пьян, попытался подраться с полицейскими и сейчас помещен в спецприемник.

ИСТОЧНИК KP.RU