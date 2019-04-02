2019-04-02T11:30:45+03:00
Происшествия

В Ульяновске мужчина умер прямо в бассейне

Ему не смогли помочь приехавшие на вызов медики
Лика ИСАЕВА
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По факту смерти мужчины проводится доследственная проверкаПо факту смерти мужчины проводится доследственная проверкаФото: Из материалов пресс-службы
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Трагедия произошла 2 апреля в бассейне "Спартак" в Ленинском районе Ульяновска. Все произошло на глазах очевидцев. 52-летний посетитель бассейна вдруг покачнулся и упал в воду. К нему на помощь сразу бросились сотрудники бассейна и очевидцы. Они совместными усилиями вытащили из бассейна и вызвали "скорую помощь". Но приехавшие медики, несмотря на все предпринятые усилия, спасти мужчину не смогли. Он скончался на месте.

По предварительным данным, ульяновцу стало плохо с сердцем. По факту гибели мужчины в бассейне СУ СКР Ульяновской области проводит доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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