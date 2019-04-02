Ради продолжения Московского проспекта в Набережных Челнах изымут 31 участок
В Набережных Челнах раскрыли планы на дальнейшую застройку города. В планах продлить Московский проспект до улицы Хади Такташа. Новая магистраль должна пройти через поселок Орловка, и в асфальт должны закатать 2,7 гектаров, чтобы получилась четырехполосная дорога.
Вот только на пути этой магистрали оказались 15 частных участков частных домов в поселке и еще 16 - садовых из садового общества "Юбилейный". Эти участки мэрия Набережных Челнов планирует изъять у собственников.
Сообщается, что у владельцев этих 31 участков есть 60 дней, в течение которых им необходимо обратиться в управлений земельных и имущественных отношений исполкома Набережных Челнов за дополнительной информацией. Там они смогут подать заявление об учете прав на недвижимость.
ИСТОЧНИК KP.RU