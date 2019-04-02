2019-04-02T12:11:58+03:00
Общество

Ради продолжения Московского проспекта в Набережных Челнах изымут 31 участок

Попавшим в скорбный список частникам необходимо обратиться за дополнительной информацией в мэрию автограда
Лика ИСАЕВА
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Ради нового участка дороги сравняют с землей 31 частный участокРади нового участка дороги сравняют с землей 31 частный участокФото: Из материалов пресс-службы
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В Набережных Челнах раскрыли планы на дальнейшую застройку города. В планах продлить Московский проспект до улицы Хади Такташа. Новая магистраль должна пройти через поселок Орловка, и в асфальт должны закатать 2,7 гектаров, чтобы получилась четырехполосная дорога.

Вот только на пути этой магистрали оказались 15 частных участков частных домов в поселке и еще 16 - садовых из садового общества "Юбилейный". Эти участки мэрия Набережных Челнов планирует изъять у собственников.

Сообщается, что у владельцев этих 31 участков есть 60 дней, в течение которых им необходимо обратиться в управлений земельных и имущественных отношений исполкома Набережных Челнов за дополнительной информацией. Там они смогут подать заявление об учете прав на недвижимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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