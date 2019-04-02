2019-04-02T11:07:20+03:00
Общество

3 апреля в четырех районах Казани отключат электричество

Света не будет с 8.00 до 17.00
Алина ГАБДУЛИНА
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Причиной станет плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанцийПричиной станет плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанцийФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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3 апреля, в ряде домов Вахитовского, Московского, Приволжского и Советского районов Казани отключат электричество. Причиной станет плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций. Света не будет с 8.00 до 17.00

Отключения коснуться адресов: Фатыха Карима, 27, Сары Садыковой, 10, Татарстан, 13, 43, 43а, 45, 47 в Вахитовском районе и дома №23 по улице Фурманова в Московском районе.

Также без света останутся жители поселков Вишневка, Салмачи и Кояшлы Приволжского района и поселка Вознесенское Советского района (улицы Вязовая роща, Гали Динмухаметова, переулок Загадочный, Заречная, Луговая, Дмитрия Менделеева, Наклонная, Обновления, Профсоюзная, Таныш, Туры, Центральная, Экият, Яфраклы). Без электричества останутся и люди в поселках Кульсеитово, Дальний, Киндеи и Новая Сосновка.

Также света не будет по адресам: Гастелло, 17/11, Гвардейская, 7, Николая Ершова, 54, 56, 58, Искра, 8, 10б, 12, 23, 23а, проспект Альберта Камалеева, 44, Аделя Кутуя, 86, Крылова, 3, 6, Патриса Лумумбы, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, проспект Победы, 57а, 57б, 57в, 101, 157б, Шуртыгина, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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