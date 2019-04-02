Казанцев испугали сирена, прозвучавшая над городом
МЧС Татарстана 1 апреля предупреждало, что в городе 2 апреля проведут проверку работы системы оповещения населения на случай чрезвычайной ситуации. Эту проверку проводят согласно распоряжению Кабинета Министров Татарстана дважды в год.
- Данные проверки проводятся ежегодно два раза в год весной и осенью, - отметил замминистра МЧС Татарстана Олег Степущенко. - Весной система проходит ревизию в связи с наступлением паводкового периода, когда проверяется комплексные системы экстренного оповещения зон подтоплений. Кроме того, весенне-летний период – это время возможных лесных пожаров, поэтому организована проверка всех систем оповещения, которые находятся на территории Республики Татарстан.
Несмотря на эти предупреждения, горожане откровенно перепугались В соцсетях появились тревожные посты, в которых спрашивали, что происходит.
Жителям республики стоит отнестись спокойно, полагают в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU