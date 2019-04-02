2019-04-02T10:57:47+03:00
Общество

Казанцев испугали сирена, прозвучавшая над городом

Соусети запестрели испуганными постами
Лика ИСАЕВА
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Проверка системы оповещения напугала казанцевПроверка системы оповещения напугала казанцевФото: Из материалов пресс-службы
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МЧС Татарстана 1 апреля предупреждало, что в городе 2 апреля проведут проверку работы системы оповещения населения на случай чрезвычайной ситуации. Эту проверку проводят согласно распоряжению Кабинета Министров Татарстана дважды в год.

- Данные проверки проводятся ежегодно два раза в год весной и осенью, - отметил замминистра МЧС Татарстана Олег Степущенко. - Весной система проходит ревизию в связи с наступлением паводкового периода, когда проверяется комплексные системы экстренного оповещения зон подтоплений. Кроме того, весенне-летний период – это время возможных лесных пожаров, поэтому организована проверка всех систем оповещения, которые находятся на территории Республики Татарстан.

Несмотря на эти предупреждения, горожане откровенно перепугались В соцсетях появились тревожные посты, в которых спрашивали, что происходит.

Жителям республики стоит отнестись спокойно, полагают в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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