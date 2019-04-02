В Йошкар-Оле мужчина сломал нос сотруднице полиции

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-02T10:20:19+03:00

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение к представителю власти насилия опасного для жизни или здоровья в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"

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Уголовное дело в отношении 37-летнего йошкаролинца было возбуждено по подозрению в "Применение к представителю власти насилия опасного для жизни или здоровья в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

Все произошло днем 1 апреля в одной из квартир столицы Марий Эл. Хозяйку квартиры навестили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и Республиканского центра психолого-педагогической и социальной помощи населению "Доверие". Это был профилактический рейд по семьям с детьми, состоящим на учете.

- В одной из таких семей сожитель хозяйки напал на женщину – сотрудника полиции, нанес ей шесть ударов кулаком по лицу, причинив перелом костей носа, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл. - Злоумышленник задержан, будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU