За искореженную поездом иномарку заплатит железная дорога
ДТП произошло 25 марта в 22.20 на железнодорожном переезде возле деревни Карамамеи в Канашском районе республики. Пассажирский поезд "Москва-Канаш" снес с жд путей иномарку "Мерседес". Водитель и его пассажиры не пострадали - они успели выйти из автомобиля.
Приехавшим сотрудникам Госавтоинспекции МВД Чувашии 20-летний водитель рассказал, что выехал на "зеленый" сигнал светофора, но иномарка застряла, и вытащить ее они не смогли.
Чувашская транспортная прокуратура провела проверку этого ДТП и установила факт ненадлежащего содержания ОАО «РЖД» железнодорожного переезда - от снега переезд расчищался нерегулярно, вот колесо автомобиля и попало в колею.
- По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о необходимых мерах реагирования, - сообщили в Чувашской транспортной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU
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