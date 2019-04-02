За искореженную поездом иномарку заплатит железная дорога

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-02T09:52:35+03:00

Прокурорская проверка выяснила, что переезд от снега чистился неудовлетворительно

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ДТП произошло 25 марта в 22.20 на железнодорожном переезде возле деревни Карамамеи в Канашском районе республики. Пассажирский поезд "Москва-Канаш" снес с жд путей иномарку "Мерседес". Водитель и его пассажиры не пострадали - они успели выйти из автомобиля.

Приехавшим сотрудникам Госавтоинспекции МВД Чувашии 20-летний водитель рассказал, что выехал на "зеленый" сигнал светофора, но иномарка застряла, и вытащить ее они не смогли.

Чувашская транспортная прокуратура провела проверку этого ДТП и установила факт ненадлежащего содержания ОАО «РЖД» железнодорожного переезда - от снега переезд расчищался нерегулярно, вот колесо автомобиля и попало в колею.

- По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о необходимых мерах реагирования, - сообщили в Чувашской транспортной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU