В Казани открывается выставка "Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи"
Очередная выставка открывается в Выставочном центре «Эрмитаж-Казань» 3 апреля. Здесь можно будет увидеть шедевры, собранные выставкой под названием «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи». Экспозиция знакомит всех с культурой Монгольской империи, но главным образом – с культурой Улуса Джучи (Золотой Орды), крупнейшего государства кочевников в Западной Евразии.
На выставке представлены предметы всаднической и городской культуры монгольских кочевников, пиршественные сосуды, ювелирные украшения, костюмы. Важное место отведено деталям архитектурного декора и образцам буддийской живописи тюрко-монгольского Востока. Памятники нумизматики Золотой Орды дают представление о развитии денежного дела и денежной политики одного из наиболее крупных монгольских государств XIII–XV веков, сообщают кураторы выставки.
Завершит свою работу выставка 6 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU
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