В Казани открывается выставка "Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи"

СЕГОДНЯ 09:25 2019-04-02T09:25:18+03:00

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Очередная выставка открывается в Выставочном центре «Эрмитаж-Казань» 3 апреля. Здесь можно будет увидеть шедевры, собранные выставкой под названием «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи». Экспозиция знакомит всех с культурой Монгольской империи, но главным образом – с культурой Улуса Джучи (Золотой Орды), крупнейшего государства кочевников в Западной Евразии.

На выставке представлены предметы всаднической и городской культуры монгольских кочевников, пиршественные сосуды, ювелирные украшения, костюмы. Важное место отведено деталям архитектурного декора и образцам буддийской живописи тюрко-монгольского Востока. Памятники нумизматики Золотой Орды дают представление о развитии денежного дела и денежной политики одного из наиболее крупных монгольских государств XIII–XV веков, сообщают кураторы выставки.

Завершит свою работу выставка 6 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU