2019-04-02T09:25:18+03:00
Звезды

В Казани открывается выставка "Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи"

Открытие мероприятия пройдет 3 апреля
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Выставка открывается 3 апреля.Выставка открывается 3 апреля.Фото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Очередная выставка открывается в Выставочном центре «Эрмитаж-Казань» 3 апреля. Здесь можно будет увидеть шедевры, собранные выставкой под названием «Золотая Орда и Причерноморье. Уроки Чингисидской империи». Экспозиция знакомит всех с культурой Монгольской империи, но главным образом – с культурой Улуса Джучи (Золотой Орды), крупнейшего государства кочевников в Западной Евразии.

На выставке представлены предметы всаднической и городской культуры монгольских кочевников, пиршественные сосуды, ювелирные украшения, костюмы. Важное место отведено деталям архитектурного декора и образцам буддийской живописи тюрко-монгольского Востока. Памятники нумизматики Золотой Орды дают представление о развитии денежного дела и денежной политики одного из наиболее крупных монгольских государств XIII–XV веков, сообщают кураторы выставки.

Завершит свою работу выставка 6 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ульяновске мужчина умер прямо в бассейне
3 апреля в четырех районах Казани отключат электричество
Казанцев испугали сирена, прозвучавшая над городом
В Чувашии неплательщика алиментов выдало его нервное поведение на остановке
В Йошкар-Оле мужчина сломал нос сотруднице полиции
За искореженную поездом иномарку заплатит железная дорога
Йошкаролинка после развода решила спрятать имущество, чтобы не делить его
В Казани стартует Международный театральный фестиваль «Европа-Россия-Азия»
Татарстан стал пилотным регионом России по ускоренной утилизации использованных батареек
Митрополит Феофан призвал помочь пенсионерке, которая на свои деньги строит в Казани храм
В Чувашии депутат, который жестоко избил избирателя и угрожал ему ножом, приговорен к обязательным работам
Проведение нефтегазохимического форума в Казани обойдется в 23 миллиона рублей
Мэр Волжска решил уйти в отставку по личным мотивам
В Татарстане приставы помогли женщине вернуться в квартиру после развода
Аренда квартиры в Казани подорожала почти на 10%
В Чувашии главврача республиканского наркодиспансера отправили под домашний арест
В 2019 году на ремонт казанских парков после вандалов выделили 10 миллионов рублей
В Чувашии сточные воды от жилых домов сливались в ближайший овраг, а после - в Волгу
ВТБ подвел итоги второго сезона акции «Время Мультивпечатлений»
В Казани задержали серийного «ресторанного» вора, который похитил более 100 тысяч рублей
В Набережных Челнах на глазах коллег скончался директор школы №51
Минтимер Шаймиев о создании трехъязычной школы: «Это задача важна не только для Татарстана, но и для всего российского общества»
В Татарстане поймали дилеров, которые «зарабатывали» на наркотиках до четверти миллиона рублей в неделю
В Марий Эл затонул буксир-толкач "Портовый-5"