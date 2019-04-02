2019-04-02T09:03:22+03:00
Общество

Йошкаролинка после развода решила спрятать имущество, чтобы не делить его

Предприимчивую женщину вывели на "чистую воду" приставы
Лика ИСАЕВА
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Приставы принудительно зарегистрировали имущество должницыПриставы принудительно зарегистрировали имущество должницыФото: Из материалов пресс-службы
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После развода суд присудил экс-супругу баню в садовом обществе, его бывшая жена должна была выплатить еще 394 тысячи рублей в качестве задолженности.

Вот только женщина решила исхитриться и не выполнять решение суда. Она не регистрировала свое недвижимое имущество, чтобы приставы не смогли арестовать его и реализовать в счет погашения долга - других средств на выплату у нее просто не было.

Только приставы оказались хитрее. 11 марта судебный пристав-исполнитель вынес постановление о проведении государственной регистрации права собственности на имущество должницы.

- Таким образом, регистрация права собственности на имущество проведена принудительно, - сообщили в пресс-службе УФССП Марий Эл. - По истечении срока для обжалования будут приняты меры по передаче на оценку и реализацию имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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