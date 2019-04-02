2019-04-02T08:36:11+03:00
Звезды

В Казани стартует Международный театральный фестиваль «Европа-Россия-Азия»

Первый спектакль покажет труппа драматического фестиваля Ганновера
Лика ИСАЕВА
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Спектакль "На западном фронте без перемен"Спектакль "На западном фронте без перемен"Фото: Из материалов пресс-службы
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В рамках Года Театра в КАБДТ имени Качалова стартует Международный театральный фестиваль «Европа-Россия-Азия». Театральные коллективы из Германии, России и Китая станут участниками этого фестиваля.

Откроет фестиваль 3 и 4 апреля артисты из немецкого Ганновера. Они покажут зрителям постановку «На западном фронте без перемен» по всемирно известному роману Эриха-Марии Ремарка. Постановил спектакль Ларс-Оле Вальбург.

Для зрителя Качаловского немецкий спектакль может оказаться неожиданным. Режиссер решил донести до всех присутствующих главную идею романа, и, воплощая его задумки, артисты на белоснежной сцене выливают на себя сотни литров крови, разделывают настоящую свинью и совершают действия, не первый взгляд, не стандартные для театральной постановки.

Это история одноклассников, которые добровольцами ушли на фронт. Нравственный выбор каждый день ставит перед вчерашними мальчишками война, заставляет их все чаще задумываться о ценности жизни, мирных будней, о доме и о будущем, в котором для них, возможно, уже нет места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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