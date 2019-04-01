2019-04-01T19:40:12+03:00
Общество

Татарстан стал пилотным регионом России по ускоренной утилизации использованных батареек

В планах перерабатывать до 60% элементов питания
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: мэрия КазаниФото: мэрия Казани
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В этот понедельник в Минпромторге Татарстана прошла встреча компании «Дюраселл Раша» и представителей торговых центров Казани. Обсуждалось создание дополнительных пунктов приема отработанных батареек.

Татарстан стал пилотным регионом России по их ускоренной утилизации. В планах перерабатывать до 60% элементов питания.

Известно, что их утилизация батареек должна происходить согласно санитарным нормам, то есть выкидывать нужно только в спецконтейнер. Дело в том, что в батарейках содержится не менее 10 химических высокотоксичных элементов и растворенные тяжелые металлы. Поэтому их утилизация в мусорные баки для простого мусора недопустима.

Химические вещества из батареек загрязняют почву, просачиваются в грунтовые воды, испаряются в воздухе и постепенно отравляют не только природу, но и человеческий организм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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