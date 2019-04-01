Митрополит Феофан призвал помочь пенсионерке, которая на свои деньги строит в Казани храм

СЕГОДНЯ 19:23 2019-04-01T19:23:06+03:00

81-летняя Мария Потапова все свое время тратит на поиск средств [фото]

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В казанском поселке Борисково на улице Запорожская строится храм Илии Пророка. Его на свои деньги возводит 81-летняя пенсионерка Мария Потапова. Все свое время она тратит на поиск средств. Немалую помощь ей в этом оказывают местные меценаты.

Там митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершил чин освящения шести куполов и крестов для строящейся церкви. После чего их установили.

В свою очередь митрополит Феофан отметили при всех труды казанской пенсионерки.

- На Руси православные храмы всегда строились благодаря помощи неравнодушных людей. Работы еще много, нужно благоукрашать храм. По копейке собирайте всем миром, и будет храм. Кто не может деньгами помочь, помогайте в уборке территории, - сказал Феофан.

Фото: tatmitropolia.ru

Сейчас крыша храма в Борисково уже покрыта кровлей, подведено электричество. Предстоит отштукатурить стены, подключить коммуникации и совершить внутреннюю отделку.

Храм Илии Пророка однопрестольный и выполнен в традициях русского допетровского зодчества.

Фото: tatmitropolia.ru

ИСТОЧНИК KP.RU