Митрополит Феофан призвал помочь пенсионерке, которая на свои деньги строит в Казани храм
В казанском поселке Борисково на улице Запорожская строится храм Илии Пророка. Его на свои деньги возводит 81-летняя пенсионерка Мария Потапова. Все свое время она тратит на поиск средств. Немалую помощь ей в этом оказывают местные меценаты.
Там митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершил чин освящения шести куполов и крестов для строящейся церкви. После чего их установили.
В свою очередь митрополит Феофан отметили при всех труды казанской пенсионерки.
- На Руси православные храмы всегда строились благодаря помощи неравнодушных людей. Работы еще много, нужно благоукрашать храм. По копейке собирайте всем миром, и будет храм. Кто не может деньгами помочь, помогайте в уборке территории, - сказал Феофан.
Фото: tatmitropolia.ru
Сейчас крыша храма в Борисково уже покрыта кровлей, подведено электричество. Предстоит отштукатурить стены, подключить коммуникации и совершить внутреннюю отделку.
Храм Илии Пророка однопрестольный и выполнен в традициях русского допетровского зодчества.
Фото: tatmitropolia.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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