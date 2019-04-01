В Чувашии главврача республиканского наркодиспансера отправили под домашний арест

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-01T16:51:10+03:00

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Напомним, уголовное дело в отношении главврача республиканского наркодиспансера сначала было возбуждено по статье «превышение должностных полномочий». Утверждается, что он из корыстных побуждений заключил с одной из фирм контракт на поставку реагентов сверх нужного. Ущерб бюджету Чувашии превысил 2,5 миллиона рублей. Но это дело утяжелила еще одна уголовная статья – «служебный подлог».

Так, по версии следствия, в декабре 2018 года, чтобы скрыть реальное количество оставшихся неизрасходованных реагентов с истекшим сроком годности, главврач подправил в свою пользу бухгалтерские документы. При этом по его указанию подчиненные также внесли ложные сведения об использование этих самых реагентов, хотя их никто и не применял.

- Главврач был отправлен судом под домашний арест. Также наложен арест на его имущество: доли в праве собственности на квартиру и земельный участок, а также денежные средства на трех банковских счетах, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU