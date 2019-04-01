В Чувашии депутат, который жестоко избил избирателя и угрожал ему ножом, приговорен к обязательным работам

СЕГОДНЯ 18:43 2019-04-01T18:43:57+03:00

Данное решение суда пока не вступило в свою законную силу

Изменить размер текста: A A

Умышленное причинение легкого вреда здоровью и угроза убийством – в этом суд признал виновным 49-летнего депутата Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района.

Так, было установлено, что вечером 25 августа прошлого года в деревне Ильбеши пьяный депутат, находясь у дома 39-летнего потерпевшего, ударил его рукой в голову. От удара мужчина упал на землю, а народный избранник продолжил его добивать, в том числе и ногами. В результате он сломал потерпевшему скуловую кость лица.

На следующее утро избитый, думая, что депутат протрезвел, пришел к нему домой, чтобы поговорить о произошедшем. Но народный избранник и не думал униматься. Он снова проявил агрессию. Взмахнул ножом в сторону избитого накануне и пригрозил убить.

- В итоге суд приговорил депутата к наказанию в виде 400 часов обязательных работ, - сообщили в следственном комитете Чувашии. – Данный приговор пока не вступил в свою законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU