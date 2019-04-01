В 2019 году на ремонт казанских парков после вандалов выделили 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-01T16:35:02+03:00

Но общественные пространства пострадали не только от хулиганов. Из-за частого использования наблюдается износ спортивного оборудования

Изменить размер текста: A A

1 апреля на деловом понедельнике в мэрии Казани руководитель МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров сообщил, что в общественных пространствах с приходом весны пора приступить к ремонту.

Речь идет о восстановлении поврежденных малых архитектурных форм, объектов на детских и спортивных площадках.

- Это не только вандализм, но и очень активная эксплуатация, - отметил Закиров. – В основном в негодность пришла часть спортивного оборудования детских площадок.

Так, в этом – 2019 году, на ремонт парков и скверов из городского бюджета выделили 10 миллионов рублей. Кроме того, используют деньги, которые общественные пространства заработали на проведении коммерческих мероприятий. В прошлом году это было 4,7 миллиона рублей. В этом в дирекции рассчитывают заработать 6 миллионов.

Что же касается содержание парков, то для того, чтобы определиться с бюджетом на каждый из них нужно составить паспорт. Вскоре эта работа будет закончена, и они будут отправлены в Минфин Татарстана для расчетов.

ИСТОЧНИК KP.RU