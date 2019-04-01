Мэр Волжска решил уйти в отставку по личным мотивам

СЕГОДНЯ 17:42 2019-04-01T17:42:39+03:00

За последние три года из администрации Волжска уходит третий глава администрации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Шишкин сообщил об этом коллегам во время совещания в понедельник, 1 апреля

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Во время еженедельного совещания в мэрии Волжска глава администрации сообщил, что по личным обстоятельствам увольняется. Алексей Шишкин попросил коллег удовлетворить его заявление об отставке, и через несколько часов созванная внеочередная сессия депутатов города удовлетворили просьбу мэра.

Назначен временно исполняющий обязанности главы администрации Волжска. Им будет первый заместитель Алексей Веселов.

Напомним, что за последние три года из администрации Волжска уходит третий глава администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU