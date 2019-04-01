В Казани задержали серийного «ресторанного» вора, который похитил более 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-01T15:39:08+03:00

Молодого человека на время следствия отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Когда за ним пришли полицейские, он не стал отпираться и во всем сознался

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С января в полицию Казани одно за другим поступали заявления от владельцев кафе и салонов красоты. Все они жаловались на то, что их обворовали. Сумма ущерба по всем эпизодам превысила 100 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о кражах.

Стражи порядка выяснили, что в большинстве случаев вор проникал в заведения по ночам. Залезал через окно или поврежденную им дверь. Неизвестный забирал наличность и вместе с ней испарялся.

Однако полицейским все же удалось выйти на след подозреваемого в этих кражах. Когда 24-летнего ранее уже судимого казанца задержали, он не стал отпираться и во всем сознался.

- В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в УМВД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU