2019-04-01T17:28:39+03:00
Общество

В Татарстане приставы помогли женщине вернуться в квартиру после развода

Бывший муж сменил замки и не впускал ее
Лика ИСАЕВА
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Приставы возбудили исполнительное производство на экс-мужаПриставы возбудили исполнительное производство на экс-мужаФото: Из материалов пресс-службы
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После того, как отношения супругов из Бугульмы окончательно разладились, они развелись. После развода 42-летний мужчина сменил замки в двухкомнатной квартире, которая принадлежала им в равных долях, и не пускал экс-супругу. Свое поведение он объяснил так: "Сын маму видеть не хочет, вот я и забочусь о несовершеннолетнем ребенке".

Судебное решение о вселении женщины на ее же жилплощадь и нечинении ей препятствий попало к приставам.

Извещенный о возбуждении в отношении него исполнительного производства экс-супруг скрывался. Для того, чтобы взять у него ключи для экс-супруги, его пришлось принудительно доставлять в отдел приставов. Только тогда женщина смогла вернуться в свою квартиру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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