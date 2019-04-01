В Татарстане приставы помогли женщине вернуться в квартиру после развода

СЕГОДНЯ 17:28 2019-04-01T17:28:39+03:00

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После того, как отношения супругов из Бугульмы окончательно разладились, они развелись. После развода 42-летний мужчина сменил замки в двухкомнатной квартире, которая принадлежала им в равных долях, и не пускал экс-супругу. Свое поведение он объяснил так: "Сын маму видеть не хочет, вот я и забочусь о несовершеннолетнем ребенке".

Судебное решение о вселении женщины на ее же жилплощадь и нечинении ей препятствий попало к приставам.

Извещенный о возбуждении в отношении него исполнительного производства экс-супруг скрывался. Для того, чтобы взять у него ключи для экс-супруги, его пришлось принудительно доставлять в отдел приставов. Только тогда женщина смогла вернуться в свою квартиру.

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ИСТОЧНИК KP.RU