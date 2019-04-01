Минтимер Шаймиев о создании трехъязычной школы: «Это задача важна не только для Татарстана, но и для всего российского общества»

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-01T14:44:10+03:00

В Казани прошло совещание по созданию в республике новых полилингвальных образовательных комплексов

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В Доме правительства в этот понедельник прошло совещание по созданию в Татарстане новых полилингвальных образовательных комплексов.

- Для нас важно, чтобы дети знали родные языки и как минимум один иностранный язык. Для этого необходимо создать соответствующую систему, подготовить методологию и, конечно, мы много говорили о совершенствовании системы изучения языков, особенно родных языков. Поэтому я целиком и полностью поддерживаю инициативу Фонда «Возрождение». Минтимер Шарипович точно задал эту тему, - отметил в своем выступлении президент Татарстана Рустам Минниханов.

При этом глава республики добавил, что данный проект уже поддержан на уровне Президента РФ.

- Образовательная система должна соответствовать требованиям современного развития общества, уклада экономики, науки и техники. Это задача важна не только для Татарстана, но и для всего российского общества. Считаю, что это беспроигрышный проект, - в свою очередь добавил Минтимер Шаймиев.

Отметим, что в начале в Татарстане планируют построить шесть трехъязычных школ - в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге.

ИСТОЧНИК KP.RU