2019-04-01T18:01:03+03:00
Экономика

Проведение нефтегазохимического форума в Казани обойдется в 23 миллиона рублей

Мероприятие пройдет со 2 по 4 сентября текущего года
Алина ГАБДУЛИНА
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Из бюджета Татарстана на данный форум нужно будет выделить всего 3,2 миллиона рублейИз бюджета Татарстана на данный форум нужно будет выделить всего 3,2 миллиона рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, что президент Татарстана Рустам Минниханов согласился с затратами в 23 миллиона рублей на проведение в Казани нефтегазохимического форума. Об этом 1 апреля заявил гендиректор «Казанской ярмарки» Лев Семенов на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг».

В свою очередь Минниханов попросил организаторов мероприятия распланировать повестку в дни проведения его так, чтобы ничего не мешало проводить на «Казанской ярмарке» различные круглые столы.

Согласно представленной Семеновым смете, из бюджета Татарстана на данный форум нужно будет выделить всего 3,2 миллиона рублей. Остальные деньги будут получены от трех нефтяных компаний.

Известно, что данная смета направлена в министерство промышленности и торговли Татарстана, после ее согласуют с региональным министерством финансов.

Нефтегазохимический форум пройдет со 2 по 4 сентября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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