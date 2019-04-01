В Набережных Челнах на глазах коллег скончался директор школы №51

СЕГОДНЯ 15:08 2019-04-01T15:08:41+03:00

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ЧП произошло во время уроков. В набережночелнинской средней школе №51на глазах своих заместителей внезапно скончался 62-летний директор школы Геннадий Волков.

Как рассказали "КП-Казань" собственные источники в учебном заведении, директор пришел на работу как обычно, настроение у него было хорошим и он некоторое время общался с педагогами в учительской. Затем отправился в свой кабинет, но ему стало плохо.

- Геннадий Алексеевич только зашел в кабинет к своим замам, как пошатнулся и упал, когда они к нему бросились, то он уже скончался, - сообщил источник. - Коллеги рассказали, что видели, как он за некоторое время до случившегося держался за грудь, стоя у подоконника. На место сразу вызвали медиков.

Причины гибели Геннадия Волкова назовут эксперты. Прощание с ним пройдет в среду, 3 апреля, в Набережных Челнах.

ИСТОЧНИК KP.RU