В Чувашии сточные воды от жилых домов сливались в ближайший овраг, а после - в Волгу
В Чувашии дело жилищно-коммунального управления (ЖКУ)Мариинско-Посадского городского поселения было рассмотрено в суде. Ранее прокуратура выяснила, что предприятия сливает сточные воды от жилых домов в ближайший сухой овраг, а после – в Волгу.
Прокуратура вынесла ЖКУ представление, но предприятие никак на него не отреагировало. Ведомству пришлось обратиться в Мариинско-Посадский районный суд.
- Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Предприятие и орган местного самоуправления обязали прекратить сброс сточных вод в окружающую среду, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU