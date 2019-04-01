2019-04-01T16:19:09+03:00
Общество

В Чувашии сточные воды от жилых домов сливались в ближайший овраг, а после - в Волгу

Этим занималось местное жилищно-коммунальное управление
Алина ГАБДУЛИНА
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На требования прокуратуры никто не реагировал, и за дело взялся суд. Фото: pixabay.comНа требования прокуратуры никто не реагировал, и за дело взялся суд. Фото: pixabay.com
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В Чувашии дело жилищно-коммунального управления (ЖКУ)Мариинско-Посадского городского поселения было рассмотрено в суде. Ранее прокуратура выяснила, что предприятия сливает сточные воды от жилых домов в ближайший сухой овраг, а после – в Волгу.

Прокуратура вынесла ЖКУ представление, но предприятие никак на него не отреагировало. Ведомству пришлось обратиться в Мариинско-Посадский районный суд.

- Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Предприятие и орган местного самоуправления обязали прекратить сброс сточных вод в окружающую среду, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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