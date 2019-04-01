2019-04-01T14:22:44+03:00
Происшествия

В Татарстане поймали дилеров, которые «зарабатывали» на наркотиках до четверти миллиона рублей в неделю

Полицейские изъяли у них более одного килограмма «синтетики» [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
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В Альметьевске полицейские раскрыли целую группу наркоторговцев. В ее состав входили 9 человек в возрасте от 20 до 26 лет. Промышляли они в Набережных Челнах, Альметьевске, Заинске, Лениногорске и Бугульме.

В частности, правоохранителями было установлено, что один из злоумышленников – 21-летний житель Альметьевска, с помощью одного из мессенджеров покупал наркотики, которые потом распространяли другие члены группы. Все они жители города Октябрьский (Башкортостан). В неделю злоумышленники «зарабатывали» от 150 тысяч до четверти миллиона рублей.

В Татарстане поймали наркодилеров.МВД по РТ

В ходе разработки данной группы полицейские изъяли из оборота более одного килограмма синтетических наркотиков. Это были как мефедрон, курительная смесь спайс, так и PVP.

В отношении членов группы было возбуждено уголовное дело за торговлю наркотиками.

- В отношении шестерых подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Трое отпущены под подписку о невыезде, - сообщают в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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