В Марий Эл затонул буксир-толкач "Портовый-5"

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-01T14:02:33+03:00

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ЧП произошло 28 марта в акватории судостроительно-судоремонтного завода имени Бутякова в Звениговском районе республики. По неизвестной пока причине затонул буксир-толкач «Портовый-5».

Судно, как уже установили сотрудники Марийской транспортной прокуратуры, было построено в 1975 году, но уже с 2015 года не эксплуатируется.

- Буксир был исправен, находился на плаву, никого из членов экипажа на момент затопления на борту не было, - сообщили в пресс-службе Марийской транспортной прокуратуры. - Пострадавших в этом происшествии нет, разлива нефтепродуктов тоже не произошло.

Сотрудники правоохранительных органов выясняются причины затопления. Сам буксир поднимут на поверхность после того, как растает лед в затоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU