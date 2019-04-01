2019-04-01T13:58:04+03:00
Общество

«Видел, как там бомжи ночуют»: жители Казани начали жаловаться на состояние «умной» остановки «Разъезд Восстания»

Горожанам там приходится ждать автобус на улице, потому что зайти в павильон попросту невозможно из-за запаха [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: metshin.ruФото: metshin.ru
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31 января текущего года в Казани на Разъезде Восстания установили первую в «умную остановку». Павильон, оснащенный бесплатным Wi-fi, кондиционером, системой видеонаблюдения, кнопкой вызова экстренных служб, устройством для зарядки гаджета, видеотабло и антивандальными окнами, должен был сделать жизнь людей комфортнее.

Однако что-то пошло не так. По информации на 1 апреля, состояние остановки оставляет желать лучшего. Собственно именно такой финал и предсказывали ранее горожане.

В соцсетях стали появляться фотографии. На них видно, что на полу павильона буквально некуда наступить – кругом следы от мочи.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- В новой остановке на Разъезде Восстания теперь пахнет мочой и калом. Стыдно за нас, - пишет автор поста, пожелавший остаться анонимным.

Горожанам приходится ждать автобус на улице в ветер, потому что зайти в павильон попросту невозможно из-за запаха.

- Я неоднократно видел, как там бомжи ночуют, - сообщает казанец Исмаиль Смайлов.

- Русью пахнет, - замечает Руслан Гиззатуллин.

Странно, но справится с ночевками бездомных не смогли даже с помощью хваленой системой видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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