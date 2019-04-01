НПФ ВТБ расширяет сеть приема заявлений на оформление негосударственной пенсии

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-01T13:02:40+03:00

Изменить размер текста: A A

ВТБ Пенсионный фонд расширяет сеть офисов для подачи заявления на оформление негосударственной пенсии. Теперь клиенты могут обратиться не только в фонд, но и в любой розничный офис банка ВТБ на территории всей страны.

- При выборе НПФ мы всегда рекомендуем клиентам обращать внимание на несколько ключевых критериев. Среди них – доступность услуг фонда как на этапе заключения, так и сопровождения договора. Еще одним важным фактором является развитость инфраструктуры. Благодаря партнерству с банком ВТБ, сеть которого насчитывает порядка 1,4 тысячи офисов, наши клиенты могут экономить свое время и деньги, в том числе при подаче заявлений, - прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

Для оформления негосударственной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд необходимо предоставить паспорт и справку из ПФР, которая подтверждает достижение пенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU