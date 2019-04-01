Аренда квартиры в Казани подорожала почти на 10%

СЕГОДНЯ 17:01 2019-04-01T17:01:28+03:00

Сейчас средняя цена за «однушку» в городе составляет порядка 16 тысяч рублей

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Стало известно, что за последний год в Казани повысилась стоимость аренды жилья. Так, на 9,7% увеличилась средняя месячная стоимость «однушки», которая достигла 16 тысяч рублей. Согласно информации издания «Комерсантъ», это наиболее заметная динамика цен на аренду среди крупных региональных центров.

Вместе с тем цены на жилье в столице Татарстана меняются буквально ежемесячно. Например, в феврале текущего года аренда двухкомнатной квартиры стоила 24,6 тысяч рублей в месяц. А в марте эта сумма снизилась до 22,1 тысячи.

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ИСТОЧНИК KP.RU