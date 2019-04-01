Весенний призыв-2019: из Казани в вооруженные силы отправят 660 юношей

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-01T13:31:53+03:00

В Казани более трех тысяч человек имеют отсрочку от призыва в связи с обучением в вузах. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Традиционно с 1 апреля в России стартует весенняя призывная компания, и из столицы Татарстана в вооруженные силы страны отправятся проходить срочную службу 660 юношей.

А повестки в этот период могут получить всего более 4,5 тысяч молодых людей призывного возраста. При этом в Казани более трех тысяч человек имеют отсрочку от призыва в связи с обучением в вузах.

- Среди мест, куда отправятся наши призывники, можем назвать Президентский и Преображенский полки в Москве, Балтийский флот МО России, - сообщил военный комиссар Приволжского и Вахитовского районов Казани Шамиль Ханнанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU