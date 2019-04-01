На встрече с представителями Первого канала президент Татарстана обсудил проведение в Казани детского фестиваля «Главные герои»

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-01T12:49:37+03:00

В его рамках должен пройти костюмированный карнавал, концерт и спортивные игры

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В этот понедельник, 1 апреля, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями Первого канала.

Главной темой во время беседы стало проведение в Казани детского фестиваля-праздника «Главные герои». В рамках которого запланировано проведение костюмированного карнавала, концерта, мастер-классов для детей, викторин и спортивных игр.

В связи с тем, что этим летом в столице Татарстана также пройдет чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 Рустам Минниханов предложил осветить тему рабочих специальностей в ходе проведения детского фестиваля.

Кроме того, обсудили на встрече и запланированное в Казани вручение ежегодной национальной детской премии «Главные герои». Она призвана определить предпочтения детской аудитории российского телевидения и выявить лучшие проекты для детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU