В Казани из-за торопившейся женщины-водителя на "БМВ" пострадал ребенок
Дорожно-транспортное произошло 29 марта в 10.50 в столице Татарстане на перекрестке улиц Яруллина-Вахитова. Как полагают сотрудники Госавтоинспекции Казани, все началось из-за 29-летней женщины-водителя автомобиля "БМВ".
Девушка торопилась так, что грубо нарушила правила дорожного движения и не уступила дорогу автомобилю "Лада Гранта", который двигался по главной дороге.
- В результате ДТП семилетний пассажир отечественного автомобиля "Лада Гранта" получил тупую травму живота и госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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