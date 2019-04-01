В Казани из-за торопившейся женщины-водителя на "БМВ" пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-01T12:30:26+03:00

На месте аварии работали медики и полиция Фото: Из материалов пресс-службы

Семилетний мальчик ехал в другой машине

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Дорожно-транспортное произошло 29 марта в 10.50 в столице Татарстане на перекрестке улиц Яруллина-Вахитова. Как полагают сотрудники Госавтоинспекции Казани, все началось из-за 29-летней женщины-водителя автомобиля "БМВ".

Девушка торопилась так, что грубо нарушила правила дорожного движения и не уступила дорогу автомобилю "Лада Гранта", который двигался по главной дороге.

- В результате ДТП семилетний пассажир отечественного автомобиля "Лада Гранта" получил тупую травму живота и госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU