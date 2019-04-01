2 апреля дома в двух районах Казани на день оставят без света

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-01T12:06:04+03:00

Отключение электричества связано с плановыми работами на сетях

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В этот вторник, 2 апреля, в столице Татарстана вновь отключат свет. Так, из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях без электричества оставят ряд домов в двух районах.

А именно с 8.00 до 17.00 свет пропадет в частном секторе Ново-Савиновского района по адресам: улица Билярская, 1-29, 2-28; улица Измайловская, 1-29, 4-26; улица Ключищенская, 3-25, 2-6; улица Краснодарская, 1-29, 2-30; улица Лениногорская, 1-21, 2-22а, улица Полянская 1-23, 2-22.

А с 9.00 до 18.00 запланировано отключение в Советском районе по адресам: улица Гвардейская, 65, улица Академика Губкина, 17, 19, 21, 23, 25, 27; улица Даурская, 42а, улица Каспийская, 2, 4, 6, 8, 10, 12; улица Аделя Кутуя, 124а, улица Отрадная, 34, 38б.

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ИСТОЧНИК KP.RU