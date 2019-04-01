2019-04-01T12:06:04+03:00
Общество

2 апреля дома в двух районах Казани на день оставят без света

Отключение электричества связано с плановыми работами на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Свет начнут отключать с 8.00.Свет начнут отключать с 8.00.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

В этот вторник, 2 апреля, в столице Татарстана вновь отключат свет. Так, из-за планового ремонта и техобслуживания на сетях без электричества оставят ряд домов в двух районах.

А именно с 8.00 до 17.00 свет пропадет в частном секторе Ново-Савиновского района по адресам: улица Билярская, 1-29, 2-28; улица Измайловская, 1-29, 4-26; улица Ключищенская, 3-25, 2-6; улица Краснодарская, 1-29, 2-30; улица Лениногорская, 1-21, 2-22а, улица Полянская 1-23, 2-22.

А с 9.00 до 18.00 запланировано отключение в Советском районе по адресам: улица Гвардейская, 65, улица Академика Губкина, 17, 19, 21, 23, 25, 27; улица Даурская, 42а, улица Каспийская, 2, 4, 6, 8, 10, 12; улица Аделя Кутуя, 124а, улица Отрадная, 34, 38б.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Чувашии сточные воды от жилых домов сливались в ближайший овраг, а после - в Волгу
ВТБ подвел итоги второго сезона акции «Время Мультивпечатлений»
В Казани задержали серийного «ресторанного» вора, который похитил более 100 тысяч рублей
В Набережных Челнах на глазах коллег скончался директор школы №51
Минтимер Шаймиев о создании трехъязычной школы: «Это задача важна не только для Татарстана, но и для всего российского общества»
В Татарстане поймали дилеров, которые «зарабатывали» на наркотиках до четверти миллиона рублей в неделю
В Марий Эл затонул буксир-толкач "Портовый-5"
«Видел, как там бомжи ночуют»: жители Казани начали жаловаться на состояние «умной» остановки «Разъезд Восстания»
Весенний призыв-2019: из Казани в вооруженные силы отправят 660 юношей
НПФ ВТБ расширяет сеть приема заявлений на оформление негосударственной пенсии
На встрече с представителями Первого канала президент Татарстана обсудил проведение в Казани детского фестиваля «Главные герои»
В Казани из-за торопившейся женщины-водителя на "БМВ" пострадал ребенок
В Казани к WorldSkills-2019 решили поставить памятник парикмахерскому креслу и токарному станку
Наследство Универсиады в Казани: Центр гребли - отдых с детьми, гостиница и аренда лодки
От шестирукой Бузовой до Магдеева: португальский художник написал портрет мэра Набережных Челнов
В 2019 году жителей Казани ждет обновленная летняя программа в парках
В 2019 году в Казани на аукционах разыграют 53 объекта нестационарной торговли в парках
1 апреля в Татарстане потеплеет до +9 градусов
В Татарстане спасатели эвакуировали из застрявшей в сугробе иномарки семью из трех человек
Рустам Минниханов назначил актера Чака Норриса новым министром спорта Татарстана
В Татарстане "Рендж Ровер" не смог преодолеть сугробы и застрял
Спасатели Татарстана вытащили внедорожник с семьей из заноса
Названы основные загрязнители воздуха в Казани
В Казани общегородской субботник состоится 27 апреля
Зимой 2019 года в Казани выпало осадков на 69% выше нормы
В Татарстане спасатели отыскали заблудившегося рыбака