В Казани к WorldSkills-2019 решили поставить памятник парикмахерскому креслу и токарному станку

СЕГОДНЯ 11:44 2019-04-01T11:44:47+03:00

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В преддверии проведения чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills-2019 в Казани задумались о том, как бы украсить город к мероприятию.

Так, до начала августа на площадке возле Центра семьи «Казан» установят памятник токарному станку и парикмахерскому креслу как символам фестиваля рабочих профессий.

- Памятник поставят в продолжение зоны скульптурных композиций. Напомним, в прошлом году на благоустроенном к чемпионату мира по футболу бульваре «Фестивальный» появилась скульптурная композиция Асии Миннулиной, посвященная всероссийскому детско-юношескому турниру «Кожаный мяч», - отметили в пресс-службе мэрии Казани.

Скульптура токарному станку и парикмахерскому креслу будет изготовлена из бронзы, высота композиции составит более полутора метров. В настоящий момент идет сбор конкурсных заявок на проекты композиций.

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ИСТОЧНИК KP.RU