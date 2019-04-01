2019-04-01T11:16:51+03:00
Общество

От шестирукой Бузовой до Магдеева: португальский художник написал портрет мэра Набережных Челнов

Все картины Кристиана Апостола выполнены в стиле ассоциативного символизма [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Молодой татарстанский художник Кристиан Апостол, который позиционирует себя как ученика португальской художественной школы, вновь заставил людей о себе заговорить.

Несмотря на то, что парень систематически проводит выставки собственных работ, наиболее популярными становятся портреты известных личностей, которые он время от времени пишет. Последней его подобной картиной стал портрет мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева.

Эту работу он написал за семь часов на глазах десятков людей во время своего арт-перформанса в одном из торговых центров татарстанского автограда, который прошел в воскресенье, 31 марта. Картина выполнена в стиле ассоциативного символизма, но еще не завершена.

Ранее Кристиан писал портреты Ольги Бузовой с шестью руками и короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

Фото: instagram.com/christian_apostol_official

Фото: instagram.com/christian_apostol_official

Фото: instagram.com/christian_apostol_official

Фото: instagram.com/christian_apostol_official

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВТБ подвел итоги второго сезона акции «Время Мультивпечатлений»
В Казани задержали серийного «ресторанного» вора, который похитил более 100 тысяч рублей
В Набережных Челнах на глазах коллег скончался директор школы №51
Минтимер Шаймиев о создании трехъязычной школы: «Это задача важна не только для Татарстана, но и для всего российского общества»
В Татарстане поймали дилеров, которые «зарабатывали» на наркотиках до четверти миллиона рублей в неделю
В Марий Эл затонул буксир-толкач "Портовый-5"
«Видел, как там бомжи ночуют»: жители Казани начали жаловаться на состояние «умной» остановки «Разъезд Восстания»
Весенний призыв-2019: из Казани в вооруженные силы отправят 660 юношей
НПФ ВТБ расширяет сеть приема заявлений на оформление негосударственной пенсии
На встрече с представителями Первого канала президент Татарстана обсудил проведение в Казани детского фестиваля «Главные герои»
В Казани из-за торопившейся женщины-водителя на "БМВ" пострадал ребенок
2 апреля дома в двух районах Казани на день оставят без света
В Казани к WorldSkills-2019 решили поставить памятник парикмахерскому креслу и токарному станку
Наследство Универсиады в Казани: Центр гребли - отдых с детьми, гостиница и аренда лодки
В 2019 году жителей Казани ждет обновленная летняя программа в парках
В 2019 году в Казани на аукционах разыграют 53 объекта нестационарной торговли в парках
1 апреля в Татарстане потеплеет до +9 градусов
В Татарстане спасатели эвакуировали из застрявшей в сугробе иномарки семью из трех человек
Рустам Минниханов назначил актера Чака Норриса новым министром спорта Татарстана
В Татарстане "Рендж Ровер" не смог преодолеть сугробы и застрял
Спасатели Татарстана вытащили внедорожник с семьей из заноса
Названы основные загрязнители воздуха в Казани
В Казани общегородской субботник состоится 27 апреля
Зимой 2019 года в Казани выпало осадков на 69% выше нормы
В Татарстане спасатели отыскали заблудившегося рыбака