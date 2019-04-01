От шестирукой Бузовой до Магдеева: португальский художник написал портрет мэра Набережных Челнов

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-01T11:16:51+03:00

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Молодой татарстанский художник Кристиан Апостол, который позиционирует себя как ученика португальской художественной школы, вновь заставил людей о себе заговорить.

Несмотря на то, что парень систематически проводит выставки собственных работ, наиболее популярными становятся портреты известных личностей, которые он время от времени пишет. Последней его подобной картиной стал портрет мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева.

Эту работу он написал за семь часов на глазах десятков людей во время своего арт-перформанса в одном из торговых центров татарстанского автограда, который прошел в воскресенье, 31 марта. Картина выполнена в стиле ассоциативного символизма, но еще не завершена.

Ранее Кристиан писал портреты Ольги Бузовой с шестью руками и короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

Фото: instagram.com/christian_apostol_official

Фото: instagram.com/christian_apostol_official

ИСТОЧНИК KP.RU