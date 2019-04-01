В 2019 году жителей Казани ждет обновленная летняя программа в парках

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-01T10:48:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что жителей Казани ждет много нового во время традиционной летней развлекательной программы в парках города. Новинки сезона май-сентябрь 2019 были составлены с учетом идей и пожеланий людей, которые участвовали в онлайн-опросе на сайте park.tatar.

В частности, в парке "Черное озеро" ожидается открытие образовательной школы с лекциями по экономике, психологии и digital, проведение фестиваля кофе на набережной озера Кабан, фестиваля барбекю в Горкинско-Ометьевском лесу и фестиваля "Дай лапу" с выступлениями кинологов в парке "Крылья Советов". Кроме того, в рамках проекта "Жизнелюб" каждый месяц пенсионеры смогут изучать иностранные языки, историю и основы фотографии.

В парках Казани особая программа запланирована и на время проведения чемпионата WorldSkills. В частности, в паке имени Горького, Горкинско-Ометьевском лесу и на набережной озера Кабан пройдут ярмарка Skills Bazaar с мини-мастерскими, а также детская развлекательная программа мастер-классами и открытыми уроками.

ИСТОЧНИК KP.RU