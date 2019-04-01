В 2019 году в Казани на аукционах разыграют 53 объекта нестационарной торговли в парках
До 5 апреля у жителей Казани есть возможность подать заявку на участие в аукционах по размещению в городских парках объектов настационарной торговли. В программе примут участие 15 общественных пространств столицы Татарстана.
В частности, на торги будут выставлены 53 лота. В их числе: 16 точек с мороженым, 8 аттракционов, 7 кафе, 6 вендингов, 5 точек с квасом, 4 спортивных объекта, 3 мобильных объектов, 2 пункта фотоуслуг и 2 проката.
Известно, что больше всего подобных точек появится в парке имени Горького (11), парке "Крылья Совета" (6) и в Горкинско-Ометьевском лесу (6).
Нововведением 2019 года станет тот факт, что лоты будут разыгрываться сразу на два летних сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU