Рустам Минниханов назначил актера Чака Норриса новым министром спорта Татарстана

СЕГОДНЯ 09:35 2019-04-01T09:35:26+03:00

Об этом президент республики официально сообщил на свой соцстранице

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Понедельник, 1 апреля, начался с того, что президент Татарстана Рустам Минниханов назначил нового министра спорта республики. Неожиданно для всех этих должность знал американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис! Или, как назвал его сам глава Татарстана, Чак-чак Норрис.

Естественно эта информация была первоапрельской шуткой от Рустама Минниханова. К соответствующему посту на своей соцстранице он даже прикрепил "совместную" фотографию с Чаком.

Подписчики президента поддержали его позитивное настроение в комментариях.

- Главное, чтобы Леонов понял, что это шутка, - пишет farida_akhmet.

- Шутка шуткой, а у Леонова глаз в любом случае задергался, - поддерживает его ne_deputat.

- Наконец-то я могу быть спокоен за наш спорт, - констатирует voiceheaven.

ИСТОЧНИК KP.RU