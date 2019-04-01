1 апреля в Татарстане потеплеет до +9 градусов

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-01T10:04:51+03:00

В частности, столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов Фото: Евгения ГУСЕВА

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1 апреля в Татарстане значительно потеплеет. В частности, столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов. Такой информацией жителей республики радует региональный Гидрометцентр. Кроме того, прогнозируется облачная погода с прояснениями и умеренный юго-западный ветер.

Известно, что и ближайшей ночью температура воздуха не опустятся ниже нуля. Однако в это время некоторые районы поглотит туман. Также не исключены небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU