Названы основные загрязнители воздуха в Казани

СЕГОДНЯ 08:26 2019-04-01T08:26:57+03:00

Об этом рассказали на "Деловом понедельнике" в мэрии города

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Начальник центрального территориального управления минэкологии Татарстана Петр Королев раскрыл, по чьей вине в столице Татарстана загрязнен воздух. Основными загрязнителями стали транспорт и промышленные предприятия. Общие выбросы только от автотранспорта составляют 70% от количества загрязнения, и 30% - это доля промышленных предприятий.

Во время совместного рейда экологов и сотрудников Госавтоинспекции Казани "Чистый воздух" проверили 800 автомобилей, и в 10% из них, как оказалось, нормы выбросов превышали установленный норматив.

ИСТОЧНИК KP.RU