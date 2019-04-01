Названы основные загрязнители воздуха в Казани
Об этом рассказали на "Деловом понедельнике" в мэрии города
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Начальник центрального территориального управления минэкологии Татарстана Петр Королев раскрыл, по чьей вине в столице Татарстана загрязнен воздух. Основными загрязнителями стали транспорт и промышленные предприятия. Общие выбросы только от автотранспорта составляют 70% от количества загрязнения, и 30% - это доля промышленных предприятий.
Во время совместного рейда экологов и сотрудников Госавтоинспекции Казани "Чистый воздух" проверили 800 автомобилей, и в 10% из них, как оказалось, нормы выбросов превышали установленный норматив.
ИСТОЧНИК KP.RU