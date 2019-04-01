Зимой 2019 года в Казани выпало осадков на 69% выше нормы

СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-01T08:10:44+03:00

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Заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев рассказал, что зима 2019 года оказалась очень снежной - на столицу Татарстана выпало на 69% снега больше, чем обычной нормы, 213 миллиметров осадков. Самыми снежными выдались декабрь 2018 года, февраль и март 2019. Толщина снежного покрова доходила до 70 сантиметров, а это на 25% выше, чем среднегодовые показатели.

Всего с улиц города вывезли 830 тысяч тонн снега, а это примерно 166 тысяч самосвалов. На уборку улиц ежедневно выходили 610 единиц спецтехники. Если город накрывали метели, то количество спецавтомобилей увеличилось до 750 единиц.

В целом предпринятые меры городскими службами можно оценить как удовлетворительные, считает Куляжев.

ИСТОЧНИК KP.RU