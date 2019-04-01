В Татарстане спасатели эвакуировали из застрявшей в сугробе иномарки семью из трех человек

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-01T09:53:47+03:00

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Прогулка на дачу в метель и снегопад надолго запомнится семье из трех человек в Тукаевском районе. 35-летний отец вместе с 32-летней супругой и семилетним сыном 30 марта на своей иномарке "Инфинити" отправились в садовое общество "Искра". Но застряли в снежных заносах, образовавшихся на дорогах.

Выкопать автомобиль мужчина не смог, позвонил по телефону "112", попросил помощи у спасателей.

На место ЧП выехала дежурная смена спасателей набережночелнинского ПСО ПРПСО МЧС Татарстана. В 18.59 они отыскали занесенную снегом иномарку. Но и совместными усилиями выкопать автомобиль они не смогли. Пришлось оставлять его на месте, а семью эвакуировать. Пока автомобиль спасателей добирался до Набережных Челнов, спасенные позвонили родственникам, и они за ними приехали на остановку общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU