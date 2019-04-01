В Татарстане "Рендж Ровер" не смог преодолеть сугробы и застрял
В субботу, 30 марта, 42-летний мужчина отправился в путь на своем английском внедорожнике "Рендж Ровер". Сложные погодные условия - метель и обильный снегопад, не остановили водителя, но британский автомобиль не справился с российскими снегами - иномарка застряла в снегу вблизи деревни Савочкино в Лениногорском районе республики.
Попытки выбраться из снежной ловушки самостоятельно ни к чему не привели, и водитель позвонил по телефону спасателей.
На место ЧП приехала дежурная смена ЗПСО№7 МЧС Татарстана. Они лопатами смогли очистить проезд для внедорожника, вытащили его из сугроба и на всякий случай сопроводили до очищенной дороги, убедившись в том, что британский автомобиль вновь не застрянет в российских снегах.
- Проведена беседа с водителем о безопасности на дороге во время метели, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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