Спасатели Татарстана вытащили внедорожник с семьей из заноса

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-01T08:45:12+03:00

В "Ниве" находились родители и их 14-летняя дочь

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в субботу, 30 марта, в Лениногорском районе республики. По телефону в службу "112" в 20.20 позвонил 45-летний мужчина. Он рассказал, что отправился с семьей - жена и 14-летняя дочь, к родственникам в деревню Тукмак. Но попал в снежные заносы, образовавшиеся на местной дороге в результате метели. Самостоятельно выбраться из этого сугроба не смог.

Прибывшие на место ЧП спасатели ЗПСО№7 извлекли из снега отечественный внедорожник, сопроводили до очищенной дороги.

- Провели профилактическую беседу с водителем о безопасности на дороге во время сложных погодных условий - метели, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU