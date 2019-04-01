Спасатели Татарстана вытащили внедорожник с семьей из заноса
ЧП произошло в субботу, 30 марта, в Лениногорском районе республики. По телефону в службу "112" в 20.20 позвонил 45-летний мужчина. Он рассказал, что отправился с семьей - жена и 14-летняя дочь, к родственникам в деревню Тукмак. Но попал в снежные заносы, образовавшиеся на местной дороге в результате метели. Самостоятельно выбраться из этого сугроба не смог.
Прибывшие на место ЧП спасатели ЗПСО№7 извлекли из снега отечественный внедорожник, сопроводили до очищенной дороги.
- Провели профилактическую беседу с водителем о безопасности на дороге во время сложных погодных условий - метели, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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