В Татарстане спасатели отыскали заблудившегося рыбака

СЕГОДНЯ 07:38 2019-04-01T07:38:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 31 марта, в 15.40 по телефону "112" позвонил 60-летний мужчина и рассказал, что ушел утром рыбачить на Волгу возле села Красновидово в Камско-Устьинском районе. Когда решил вернуться домой, то заблудился. Самостоятельно пытается найти дорогу уже три часа, но бесполезно. Просит помощи и эвакуации - мужчина обессилил, боится упасть и заснуть на льду.

На место сразу выдвинулись спасатели ЗПСО№1. Отыскать рыбака они смогли через некоторое время. Сотрудники МЧС Татарстана подняли на борт судна на воздушной подушке рыбака и доставили его на берег. От помощи медиков он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU