В Сосновой роще Йошкар-Олы под лыжней всю зиму жила семья бобров

СЕГОДНЯ 16:32 2019-03-31T16:32:29+03:00

Несмотря на то, что весь сезон их тревожили люди и собаки, млекопитающие не покинули своего дома

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Летом 2018 года житель Йошкар-Олы Петр Васильев заметил в Сосновой роще хатку бобров. Зимой 2019 года мужчина вспомнил о животных и поспешил узнать, как у них дела. Выяснилось, что всю зиму семейство бобров не покидало свой дом, несмотря на то, что над ним люди проложили лыжню.

Когда Васильев пришел в рощу, он увидел рядом с плотиной млекопитающих следы. Следовательно, перезимовали животные вполне удачно.

Фото: vk.com/id110606965

- Прошлым летом бобры на болотах Сосновой рощи построили большую хатку. Но звери не знали, что зимой здесь прокладывается лыжня. Люди, собаки всю зиму тревожили бобров. Но звери выдержали. Сегодня смотрю хатку - есть следы жизнедеятельности, - написал на своей соцстранице мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU